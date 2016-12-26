Пермский Гостехнадзор покупает кроссовер за 1,5 миллиона рублей

Инспекция государственного технического надзора Пермского края объявила тендер на покупку автомобиля KIA Sportage.

Согласно тендерной документации, иномарка должна быть новой, и выпущена не ранее 2016 года. Максимальная цена контракта составляет 1,5 миллионов рублей. Источником финансирования данной покупки является бюджет Пермского края. Стоит отметить, что в техническом задании аукциона названа именно эта марка авто, без указания на возможность предоставления эквивалента, что противоречит российскому законодательству.