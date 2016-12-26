В 2016 году в Прикамье осуждены 25 чиновников

Пермский краевой суд подвел итоги деятельности по процессам, связанным с уголовными делами коррупционной направленности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за 9 месяцев 2016 года в судах Пермского края рассмотрено 156 коррупционных дел. В краевом суде отмечают, что наиболее коррупции подвержены муниципальные и государственные служащие. В частности, в этом году были осуждены 25 должностных лиц, деятельность которых была связана с муниципальной службой и оказанием муниципальных услуг. Среди них: 16 руководителей муниципальных учреждений, 4 работника сферы образования, 1 глава муниципального образования.

Одним из самых распространенных преступлений коррупционной направленности в регионе, является взяточничество (60,9% лиц от общего количества осужденных). Суммы взяток в основном не превышали 10 тысяч рублей, а общая сумма составила 1,9 миллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 560 тысяч рублей.

Почти все взяточники избежали реальных сроков, отделавшись штрафами, общая сумма которых составила 243 миллиона рублей. При этом, уровень взыскания штрафов с осужденных чиновников очень низок, всего 25%.