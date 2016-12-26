В Перми банк ждал 2 года после смерти клиентки, чтобы взыскать с наследницы 1,7 млн рублей в виде неустойки

Приглашение в суд в качестве ответчицы стало для Ольги К. неожиданностью. Ее мама умерла еще в 2013 году, а через два года ПАО «Сбербанк России» потребовал от дочери более 2 миллионов рублей.

Согласно исковому требованию, в феврале 2012 году банк выдал 68-летней жительнице Перми Валентине С. потребительский кредит на сумму 500 тысяч рублей. Расплатиться по этому кредиту пенсионерка обязана была в течении пяти лет. Но через полтора года, в августе 2013 года, женщина умерла. Обязанности по погашению долга должны были лечь на плечи ее пожилого супруга, выступавшего при заключении кредитного договора поручителем. Но в силу своей немощности (мужчина является инвалидом, и, по словам родственников, большая часть его пенсии уходит на покупку лекарств, а иного источника дохода у него нет) выплачивать деньги банку пенсионер был не в состоянии. К тому же, по данным Сергея Калкатина, юриста, представляющего интересы пенсионера, тогда банк и не стал предъявлять никаких требований к старику. Не беспокоили по этому вопросу сотрудники финансового учреждения и во время вступления в наследство дочерью умершей.

Стоит отметить, что на момент смерти Валентины С. ее задолженность составляла около 370 тысяч рублей. При этом, на других счетах в этом же банке у нее хранились более 760 тысяч рублей.

— В банке по каким-то причинам предпочли подождать еще два года, и обратиться на наследницу с исковым требованием в суд. В иске уже была заявлена неустойка в размере более 1,7 миллиона рублей, а общий долг, согласно требованию, составил более 2,1 миллиона рублей, — рассказал в беседе с «МВ» юрист Сергей Калкатин.

Адвокат также заявил, что в данной ситуации нарушены права наследницы.

— Почему банк не заявился как кредитор в момент вступления в наследство? Во-первых, на счетах имелась сумма, превышающая сумму долга. А во-вторых, наследник имеет право отказаться от наследства, если у наследодателя имеются долги, но финансовое учреждение об этом ей не сообщило, — объяснил юрист.

Судебный процесс по этому делу должен начаться в январе 2017 года.