В Перми после новогоднего корпоратива пропала девушка

Последний раз 29-летнюю воспитательницу детского сада Анну Назукину видели в ресторане «Броварня», находящемуся по адресу улица Левченко,1.

По словам родственников пропавшей девушки, 24 декабря Анна вместе с коллегами отмечали Новый Год. В третьем часу ночи подъехало такси за парой из их компании, девушка вышла их проводить, но обратно уже не вернулась. При этом, сумка с документами, личные вещи и телефон остались в питейном заведении. Уехавшие на таксомоторе молодые люди уверяют, что Анна оставалась на улице возле ресторана одна.

К поискам пропавшей Анны Назукиной подключились правоохранители. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 02.