В Прикамье депутат подозревается в смертельном наезде на школьника

По факту гибели 14-летнего юноши в Чердынском районе возбуждено уголовного дело. По версии следствия, водителем, сбившим подростка и скрывшимся с места ДТП, является депутат местного Земского собрания Андрей Гачегов.

Как ранее сообщало «МВ», инцидент произошел в поселке Рябинино Чердынского района 22 декабря. Около 20:30 22 декабря по улице Ленина, со стороны улицы Советская в направлении улицы Зеленая двигался неустановленный автомобиль, напротив дома №23 водитель допустил наезд на 14-летнего пешехода. По предварительной версии, водитель вначале остановился и вышел из авто, чтобы посмотреть на сбитого пешехода, в этот момент мальчик поднялся, а потом упал и перестал дышать. Тогда водитель скрылся с места ДТП. От полученных травм подросток скончался до прибытия скорой. После этого полиция начала поиски скрывшегося водителя.

Как рассказал «МВ» источник в местной полиции, школьник мог быть сбит автомобилем «KIA Sportage», принадлежащим 39-летнему депутату Земского собрания Чердынского района Андрею Гачегову.

По словам источника, пока уголовное дело возбуждено только по факту гибели подростка. В настоящее время, проводятся соответствующие экспертизы и сбор доказательств причастности парламентария к совершению данного ДТП.