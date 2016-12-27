Депутат Государственной Думы открыл четвертую приемную в Пермском крае

В Кунгуре состоялось торжественное открытие общественной приемной депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Скриванова. Парламентарий приехал в город лично для того, чтобы пообщаться с населением и местными чиновниками и представителями общественных организаций.

«Сегодня мы встречались для того, чтобы наладить взаимодействие с органами местного самоуправления, с главой города и района, — пояснил цель визита депутат. — Это очень важно в связи с тем, что есть и будут вопросы муниципальные, которые будут решаться именно на этом уровне. Федеральные вопросы буду решать я и моя команда, но муниципальные будем контролировать, помогать в решении. Я хочу сделать жизнь людей в Кунгурском районе лучше».

«В Кунгуре впервые открывается общественная приёмная депутата Госдумы, это знаменательное событие, — отметила глава города Лариса Елтышева. – Мы уже обсудили некоторые проблемы с Дмитрием Станиславовичем. Очень хочется надеяться, что наши взаимоотношения будут выстроены на благо жителей города и района. Многие люди идут в общественную приёмную депутата, чтобы получить информацию о том, как решить конкретную проблему. Здесь им могут объяснить, куда обращаться. А дальше мы – местная власть – должны подключаться к решению вопросов».

Речь на встрече с депутатом в очередной раз зашла о недообеспеченности муниципальных бюджетов. Дмитрий Скриванов настаивает, что необходимо возвращение финансовых потоков на муниципальный уровень. Это особенно важно для небольших городов и поселений, жители которых ездят на работу в Пермь и в другие города. Потому что НДФЛ они платят по месту работы, а развития социальной и транспортной инфраструктуры требуют с муниципальных властей.

«НДФЛ должен начисляться по месту жительства гражданина. Тогда в местных бюджетах будут иметь средства на благоустройство, а местная власть будет заинтересована в том, чтобы в городе, в селе было жить комфортно, чтобы люди не уезжали», — говорит Дмитрий Скриванов.

Кунгурский район для Дмитрия Скриванова – особенный. Именно с него началась карьера депутата. Изначально как производственника, позже – как политика:

«С Кунгуром и Кунгурским районом меня связывают очень давние отношения. Здесь я работал председателем совета директоров Кунгурского молочного комбината, — рассказал Дмитрий Скриванов. — Именно на этой территории начиналась моя производственная карьера и 16 лет назад меня впервые избрали депутатом Законодательного собрания от Кунгурского района. В Кунгуре я работал, а потому много людей знаю лично, что немаловажно».

После встречи с представителями местного политического и общественного актива, Дмитрий Скриванов торжественно открыл общественную приемную и провел первый прием граждан:

«Как на встрече с активом, так и в процессе общения с жителями Кунгура я услышал немало вопросов, предложений, просьб. Много обращений традиционно связаны с ЖКХ, газификацией территории. Часть из них в компетенции местной власти, но мы эти вопросы будем контролировать. Берем в работу, в ближайшее время отчитаемся о результате».

Напомним, в декабре Дмитрий Скриванов лично принял участие в открытии общественных приемных в селе Лобаново, в Орде и Индустриальном районе Перми. В ближайшее время на территории Прикамья будет открыто еще несколько приемных.