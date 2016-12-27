ЛДПР предложило сформировать коалиционное правительство Пермского края

Лидер региональное отделения ЛДПР в Пермском крае и депутат регионального парламента Олег Постников предложил губернатору сформировать в Прикамье коалиционное правительство, в которое должны войти представители всех партии, прошедших в Законодательное собрание.

«Предлагаю губернатору (нынешнему или новому) пойти дальше и создать коалиционное правительство Пермского края при участии представителей всех парламентских партий с учетом голосов, полученных на выборах. В Прикамье это половина министерских портфелей. Уверен, это точно будет правительство народного доверия», – написал на своей странице в Facebook Олег Постников.

Он отметил, что ранее губернатор уже прислушался к рекомендации члена фракции ЛДПР в Законодательном собрании Прикамья Игоря Орлова провести в регионе административную реформу. «Правительство Пермского края должен возглавлять лично губернатор региона. Это в огромной степени приведет к росту ответственности при принятии решений всеми профильными министерствами и ведомствами», – заявлял Орлов при выдвижении своей кандидатуры по пост председателя регионального парламента.

Напомним, о проведении официально административной реформы краевая администрация объявила 22 декабря. Предполагается, что до окончания реформы все министры будут отправлены в отставку работать в статусе исполняющих обязанности, а по итогам реформы председателем правительства Пермского края станет губернатор. Несмотря на сообщение на «Пермского регионального сервера», министры в СМИ заявили, что в отставку их никто не отправлял. Позднее выяснилось, что указ будет подписан 29 декабря.