Пермячка, пропавшая после новогоднего корпоратива, найдена мертвой

Вечером 26 декабря один из волонтеров, участвовавший в поисках 29-летней воспитательницы детского сада Анны Н., обнаружил ее тело за гаражами вблизи бара, где пропавшую видели последний раз.

Как стало известно «МВ», в поисках Анны участвовали более 40 сотрудников полиции из разных районов Перми, а также группа волонтеров. Найти тело удалось совершенно случайно. Один из волонтеров обследовал территорию за гаражами на улице Бабушкина и обнаружил тело, засыпанное снегом, к телу вели одиночные следы. Сама девушка лежала на боку, на голову был накинут капюшон куртки. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет, скорее всего, девушка умерла от переохлаждения. В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как ранее писало «МВ», 23 декабря Анна вместе с коллегами отмечали Новый Год. В третьем часу ночи подъехало такси за парой из их компании, девушка вышла их проводить, но обратно уже не вернулась. При этом, сумка с документами, личные вещи и телефон остались в питейном заведении. Уехавшие на таксомоторе молодые люди уверяют, что Анна оставалась на улице возле ресторана одна.