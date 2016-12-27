Пермяк, помогавший убийце скрывать труп, отделался штрафом в 10 тысяч рублей

Пермский районный суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, помогавшему приятелю-убийце уничтожать следы преступления, а также скрывать нахождение тела.

Как рассказали «МВ» в Пермском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел в мае 2016 года в деревне Шульгино. Конфликт между двумя мужчинами перерос в драку, и закончился тем, что один из нанес другому смертельный удар ножом. При этом, очевидцем события стал приятель убийцы. Кроме убийства он видел то, как преступник затащил труп в ближайший дом, чтобы спрятать.

— Впоследствии с целью сокрытия следов преступления, для того, чтобы сделать невозможным либо затруднить выявление, раскрытие и расследование преступления правоохранительными органами, с целью избежания приятелем уголовной ответственности за содеянное, из чувства товарищества, помог убийце скрыть спрятать труп и уничтожить оставшиеся следы преступления, — сообщил следователь.

Суд приговорил 20-летнего пермяка, помогавшего убийце, к штрафу в 10 тысяч рублей.