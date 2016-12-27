По факту исчезновения пермяка по пути в магазин возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

Как сообщили в Пермском межрайонном следственном отделе, 28-летний житель села Бершеть Андрей Кошолкин покинул свой дом около десяти вечера. По данным следствия, мужчина намеревался сходить в магазин за продуктами, но после это пропал. По факту исчезновения Андрея Кошолкина возбуждено уголовное дело.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост высокий, около 170 см, худощавого телосложения, лицо треугольное, лоб средний, брови прямые, средние, по высоте средние, глаза карие, нос средний, основание носа приподнятое, рот большой, губы средней толщины, равномерное выступание обеих губ, уши круглой формы, большие, оттопыренность общая, волосы прямые, темно-русые, модельная стрижка, голос глухой.

Был одет: черные шорты, футболка белая, черные сланцы.