В Перми директор строительной фирмы задолжал работникам 2,9 млн рублей

В суд направлено уголовное дело против коммерсанта, не платившего своим сотрудникам пять месяцев.

Как сообщает Пермская краевая прокуратура, основанием для его возбуждения явились результаты проверки исполнения трудового законодательства в строительной компании, проведенной прокуратурой Орджоникидзевского района, в ходе которой была выявлена задолженность за период с февраля по июнь 2016 года перед 40 работниками в сумме около 2,9 млн рублей.

Установлено, что обвиняемый, достоверно зная о неблагополучном финансовом состоянии, возглавляемой им организации и задолженности по заработной плате, стремясь создать перед контрагентами и заказчиками репутацию успешной деятельности и поддержать собственный престиж, денежные средства расходовал на иные цели. Так, по указанию обвиняемого денежные средства направлялись на погашение налоговых обязательств, выплат перед кредиторами. Также стремясь увеличить прибыль, нарушая права работников предприятия директор направил более 25 млн рублей на нужды предприятия. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного района г. Перми Пермского края для рассмотрения по существу. Между тем, директор, не дожидаясь судебного разбирательства, погасил в полном объеме невыплаченную работникам заработную плату в полном объеме.