В Пермском районе обрушилась кровля детского спортивного комплекса

Инцидент произошел в поселке Ферма. Здание было построено всего полгода назад.

Как сообщает «Урал-ИнформТВ», ранним утром 25 декабря обрушилась кровля нового детского спортивного комплекса «КИПР», торжественное открытие которого состоялось 6 сентября 2016 года.

В администрации Двуреченского сельского поселения сообщили, что ЧП произошло из-за хрупкости конструкции. Она не выдержала обильного снегопада и рухнула. По факту происшествия проводится проверка, создана комиссия, в состав которой вошли представители администрации Пермского района, проектировщика и застройщика спортивного объекта, глава и специалисты администрации Двуреченского сельского поселения. Спорткомплекс полностью закрыт для посещений до выяснения причин и окончания восстановительных работ, сообщили в администрации Двуреченского сельского поселения.