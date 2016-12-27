В Прикамье три депутата лишились мандатов

Парламентарии нарушили требования антикоррупционного законодательства.

Как сообщает Пермская краевая прокуратура, по требованию надзорного ведомства прекращены полномочия депутата Земского собрания Ильинского муниципального района, депутата Думы Краснокамского городского поселения, а также депутата Красновишерского городского поселения.

Согласно нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере предоставления вышеуказанных сведений, в срок до 01.04.2016 депутаты представительных органов муниципальных образований обязаны предоставить достоверные и полные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своей супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей.

Установлено, что данная обязанность чиновниками была проигнорирована, либо исполнена с нарушением установленных требований.

Так, депутат Земского собрания Ильинского муниципального района не указал сведения о том, что он является единственным учредителем и владельцем 100% акций коммерческой организации ООО «УРАЛДОРРЕМСТРОЙ», депутат Думы Краснокамского городского поселения представил недостоверные сведения в отношении своей супруги о имеющихся у нее в собственности объектах недвижимости. А депутат Думы Красновишерского городского поселения вообще проигнорировала данную обязанность.

Согласно ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

По выявленным нарушениям прокурорами в Земское собрание Ильинского муниципального района, а также Думы Краснокамского и Красновишерского городских поселений внесены представления с требованиями о досрочном прекращении полномочий депутатов.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования Дума Краснокамского городского поселения удовлетворила требования прокурора г. Краснокамска, а представительные органы Ильинского и Красновишеского муниципальных районов их отклонили в связи с чем, прокурорами в суды направлены соответствующие административные исковые заявления.

Ильинский и Красновишерский районные суды Пермского края удовлетворили требования прокуроров, признав незаконным решения представительных органов о не прекращении досрочно полномочий депутатов, и обязали устранить нарушения путем удаления их в отставку.