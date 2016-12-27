Экс-начальник управления капитального строительства Пермского района осужден на 8,5 лет

Индустриальный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему чиновнику, оказывавшему покровительство коммерсантам при реконструкции скандально известного детского сада в деревне Горшки.

Как ранее писало «МВ», с февраля по декабрь 2013 года на основании муниципального контракта были выполнены и приняты работы по реконструкции здания детского сада в деревне Горшки Заболотского сельского поселения на общую сумму более 36 миллионов рублей. В рамках исполнения указанного муниципального контракта подрядчиком, которым являлось ООО «ГорСтройПроект», с ведома и согласия начальника муниципального учреждения «Управление капитального строительства Пермского района» Дмитрия Мосягина, получившего более 3 миллионов рублей от предпринимателей, в нарушение проектной документации была произведена замена применяемых материалов. В результате этого эксплуатация здания по назначению стала в 2015 году невозможной, поскольку это представляло угрозу жизни и здоровью малолетних детей.

По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемыми по которому стали руководители строительной фирмы Евгений Мастель и Дмитрий Баранов, а также экс-начальник УКС Пермского района Дмитрий Мосягин.

26 декабря 2016 года суд приговорил чиновника к восьми с половиной годам лишения свободы. Коммерсанты были осуждены ранее: Евгений Мастель получил полтора года лишения свободы, а его партнера Дмитрия Баранова приговорили к 1 году и 11 месяцам.