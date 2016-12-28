Депутат Государственной Думы открыл пятую приемную в Пермском крае

Депутат Государственной Думы Дмитрий Скриванов открыл общественную приемную в Усть-Кишерти. На территории Кишертского района это – первая приемная парламентария такого высокого уровня.

Глава Кишертского района Тамара Конопаткина назвала это событие историческим:

–Сегодня знаковое, историческое событие для района. У нас никогда не было общественных приемных депутата Государственной Думы. Это очень весомый вклад в развитие Кишертского района. Площадка, на которую любой житель сможет прийти и быть уверенным: его услышали, ему помогут. Общественная приемная даст возможность оперативно решать вопросы. Лоббистские силы Дмитрия Станиславовича мы уже знаем. Со своей стороны готовы делать все, что в наших силах.

Визит Дмитрия Скриванова в Усть-Кишерть начался с посещения нового спортзала в школе и детского сада. Парламентарий удивился не только масштабами проектов, но и срокам их реализации. Например, детский сад был построен за 4 месяца, сейчас учреждение находится на стадии получения лицензии.

– Теперь в Усть-Кишерти будет снята проблема с детьми от 1,5 до 3-х лет. Все они получат места в детском саду», – заявил Дмитрий Скриванов.

После экскурсии по образовательным учреждениям парламентарий провел встречу с представителями местного политического и общественного актива. Торжественное открытие приемной завершилось приемом граждан. Были подняты вопросы газификации территории и нового помещения для местного интерната.

– Проблема газификации в Усть-Кишерти стоит очень остро. В 1998 году газ подвели на улицу, 4-х жителей зацепили. А потом 20 лет никаких движений: мы живем без газа, приходится нелегко. Каждый год нам обещают, а результата нет. Я уверен, депутат Государственной Думы Дмитрий Скриванов возьмет этот вопрос на контроль, – заявил по итогам встречи с депутатом один из местных жителей.

Самый длинный разговор у депутата вышел с директором Посадской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, деревянный корпус которой давно нуждается в ремонте. Договорились рассмотреть все возможные варианты участия школы в федеральных программах.

Руководитель учреждения обратилась к депутату с просьбой помочь в покупке комплекта мячей для игры бочче. Это игра, напоминающая одновременно боулинг и петанк. Она помогает детям с ограниченными возможностями здоровья тренировать координацию. Всего в школе учатся 68 человек. Дмитрий Скриванов высоко оценил готовность директора внедрять передовые технологии реабилитации и обещал помочь.

Дмитрий Скриванов подчеркнул, что приемная – форма взаимодействия с людьми, которые желают развить район:

– Я, как депутат Госдумы, готов брать на себя показатели эффективности и в итоге отчитаться по ряду вопросов: что сделано, какой результат. В Кишертский район всегда очень приятно приезжать. Очень радует, что люди инициативны и сами желают развивать район, а значит, вместе у нас все получится. На приеме граждан была поднята проблема газификации, ветхого помещения коррекционной школы. Что касается газификации – скорее всего, она заложена в программе развития муниципалитета, будем разбираться. По коррекционной школе мы рассмотрим вопрос на федеральном уровне и посмотрим, чем сможем помочь.

В последнем месяце уходящего года Дмитрий Скриванов лично принял участие в открытии общественных приемных в селе Лобаново, Индустриальном районе Перми, Кунгуре и Усть-Кишерти. В ближайшее время на территории Прикамья будет открыто еще несколько приемных.