Пермский минздрав назначил новых главврачей в трех больницах

Конкурс по выбору руководителей лечебных учреждений проводился в связи с их реорганизацией.
Сама процедура проходила в два этапа и завершилась 27 декабря. Новых главных врачей назначили в следующих больницах:
— ГБУЗ ПК «Противотуберкулезный клинический диспансер «Фтизиопульмонология» – медучреждение возглавил Михаил Ждакаев.
— ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» – медучреждение возглавил Александр Кожевников.
— ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» – медучреждение возглавил Константин Самойлов.