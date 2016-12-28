Пермский минздрав назначил новых главврачей в трех больницах

Конкурс по выбору руководителей лечебных учреждений проводился в связи с их реорганизацией.

Сама процедура проходила в два этапа и завершилась 27 декабря. Новых главных врачей назначили в следующих больницах:

— ГБУЗ ПК «Противотуберкулезный клинический диспансер «Фтизиопульмонология» – медучреждение возглавил Михаил Ждакаев.

— ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» – медучреждение возглавил Александр Кожевников.

— ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» – медучреждение возглавил Константин Самойлов.