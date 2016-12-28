Присяжные вынесли обвинительный вердикт банде, убившей лидера пермского скаутского движения

Коллегия присяжных заседателей Пермского краевого суда признала четверых мужчин, подозреваемых в бандитизме и разбойном нападении, виновными.

Как рассказал «МВ» прокурор отдела гособвинителей Пермской краевой прокуратуры Александр Утемов, слушание дела завершено, выслушаны свидетели, исследованы все доказательства по делу, выслушаны доводы сторон. Присяжные вынесли каждому из подсудимых вердикт «Виновен». В настоящее время судья удалился в совещательную комнату, чтобы определить какое наказание заслуживают обвиняемые. Отметим, что во время прений гособвинитель попросил для подсудимых следующие сроки в зависимости от степени участия в преступлении каждого из них: Андрею С. – 10 лет лишения свободы строгого режима, его брату Евгению С. – 13 лет лишения свободы строгого режима, Виктору Б. – 12 лет лишения свободы строгого режима, Алексею К. – 9 лет лишения свободы строгого режима. Все они обвиняются в разбойном нападении, незаконном хранении огнестрельного оружия, а также бандитизме. В свою очередь, пятый участник разбойного нападения Александр Л., стрелявший и убивший лидера пермского скаутского движения Андрея Ш., ранее уже осужден в особом порядке, заключив досудебное соглашение с правоохранителями – суд назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима сроком на 15 лет.

Напомним, само преступление произошло во дворе жилого дома на улице Екатерининская в ночь на 22 июля 2015 года. По данным источника «МВ» в правоохранительных органах, Андрей Ш. тогда встретился со своим знакомым, чтобы вместе отправиться в Москву для передачи 28 миллионов рублей столичным партнерам.

О том, что в руках у мужчин находится сумка с деньгами, преступники знали. Они были информированы о дате и времени вылета Андрея Ш. и его сопровождающего, а также о месте встрече мужчин, так как один из бандитов был знаком со своими жертвами. Преступление было тщательно подготовлено: мужчины запаслись оружием и ожидали на месте. Вначале между преступниками и их жертвами завязался разговор, затем началась стрельба, в результате которой и был убит Андрей Ш. После чего бандиты покинули место, разъехавшись в разные места. К примеру, Александр Л. пытался скрыться в Кизеле, где был задержан бойцами спецназа.

Приговор банде будет вынесен 29 декабря.