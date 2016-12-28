В Перми за сокрытие налогов осудят члена общественного совета при региональном УФССП

Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело по сокрытию более 28 миллионов рублей налогов бывшим генеральным директором ООО «Уралгорнефтемаш» Михаилом Идоговым.

По версии следствия, в 2014 году предприниматель, зная о долгах предприятия по уплате налогов и сборов, а также об аресте расчетных счетов возглавляемой им организации, умышленно скрывал полученную прибыль, за счёт которой должно быть произведено взыскание налоговой недоимки в бюджет.

— Злоумышленник располагал сведениями, что перечисление денег за оказанные предприятием услуги повлечет их безусловное списание, в связи с чем договорился с контрагентами об оплате продукции на счета третьих лиц, — сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, сумма, которую скрыл от налоговой инспекции Михаил Идогов, составила более 28 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно «МВ», кроме занятия предпринимательской деятельностью, обвиняемый входит в состав Общественного совета при Управлении Федеральной службе судебных приставов по Пермскому краю.