Вице-премьер Пермского края после допроса в ФСБ написал заявление об увольнении

Заместитель председателя пермского правительства Олег Демченко подал в отставку.

Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники, с должности вице-премьера Олег Демченко уходит по собственному желанию. Заявление губернатором пока не подписано.

Как ранее писало «МВ», высокопоставленный чиновник фигурирует в качестве свидетеля в уголовном деле о так называемом Чусовском сговоре, главным подозреваемым по которому проходит бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев. На прошлой неделе Олега Демченко доставили в региональное управление ФСБ для дачи показаний по громкому коррупционному делу, связанному со строительством автодороги обход Чусового