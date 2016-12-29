С бывшего конкурсного управляющего КПО «ОберегЪ» взыщут 10 миллионов рублей

17-й Арбитражный апелляционный суд обязал Владимира Юрчика, занимавшегося делами скандально известного пермского потребительского кооператива с 2009 по 2011 годы, выплатить деньги за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Согласно Единому Федеральному реестру сведений о банкротстве, данное судебное решение было принято 17 декабря 2016 года. В 2015 году кредиторы уже обращались в суд иском к Владимиру Юрчику, заявляя, что бездействие конкурсного управляющего по взысканию дебиторской задолженности стало причиной убытков для истцов. Сумма убытков оценивалась в 45 миллионов рублей.

— Согласно пункту 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий несет предусмотренную законом ответственность и обязан возместить убытки должнику, кредиторам, иным лицам в случае причинения им убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, — обосновывают свои исковые требования кредиторы. Тогда Арбитражный суд Пермского края отказал в иске, но в апелляционной инстанции это решение было частично отменено. Бывший конкурсный управляющий КПО «ОберегЪ» теперь обязан выплатить в пользу кооператива более 10 миллионов рублей, которые, по всей видимости, пойдут на расплату с кредиторами банкрота.

Напомним, с 2006 по 2009 годы руководитель КПО «ОберегЪ» Александр Мохов привлекал денежные средства граждан под видом вкладов под большие проценты, после чего вывел часть полученных средств из активов общества и потратил по своему усмотрению.

В результате Кредитное Потребительское общество «ОберегЪ» не смогло выполнить обязательства по возврату денег перед более чем 2,3 тысяч вкладчиками на сумму 434 миллионов рублей. В сентябре 2016 года Мохов был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.