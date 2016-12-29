В Перми ожидаются сильные метели

МЧС предупредило о неблагоприятной погоде 30 декабря.

По информации пермского ЦГМС, 30 декабря в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем умеренный, по востоку местами небольшой снег, слабый гололед.

Температура ночью упадет до –5–10°, при прояснениях до –15°, днем –3–8°. Ветер юго-западный 6–11 м/с, утром и днем порывы до 15–20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями краевое управление МЧС рекомендует водителям следовать правилам дорожного движения, выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров и торможений. Пешеходов просят быть внимательнее, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.