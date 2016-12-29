В Перми вынесен приговор банде, убившей лидера скаутского движения

29 декабря Пермский краевой суд вынес приговор четырем мужчинам, совершившим разбойное нападение в центре города и похитившим 28 миллионов рублей.

В суде обвиняемые вели себя довольно расковано, улыбались, а после оглашения приговора даже смеялись. Виновными в преступлении они себя не считают. Более того, один из осужденных заявил, что деньги, которые были ими похищены, изначально добыты нечестным путем, а значит возвращать их необязательно. К слову, лишь один из членов банды, Андрей С., вернул свою долю.

Согласно приговору, всем подсудимым предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Виктор Б. отправится за решетку на 11 лет, Евгений С. – 12 лет, его брат Андрей С. – 7 лет и 6 месяцев, Антон К. – 7 лет.

Как ранее писало «МВ», коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными. Сроки, которые получили мужчины в итоге, оказались меньше, чем запрашивало гособвинение. Впрочем, прокурор отдела гособвинителей Пермской краевой прокуратуры Александр Утемов считает приговор обоснованным.

— Суд учел смягчающие обстоятельства по делу и вынес соответствующее решение. С нашей стороны оно оспариваться не будет, — объяснил в беседе с «МВ» прокурор.

Напомним, само преступление произошло во дворе жилого дома на улице Екатерининская в ночь на 22 июля 2015 года. По данным источника «МВ» в правоохранительных органах, Андрей Ш. тогда встретился со своим знакомым, чтобы вместе отправиться в Москву для передачи 28 миллионов рублей столичным партнерам.

О том, что в руках у мужчин находится сумка с деньгами, преступники знали. Они были информированы о дате и времени вылета Андрея Ш. и его сопровождающего, а также о месте встрече мужчин, так как один из бандитов был знаком со своими жертвами. Преступление было тщательно подготовлено: мужчины запаслись оружием и ожидали на месте. Вначале между преступниками и их жертвами завязался разговор, затем началась стрельба, в результате которой и был убит Андрей Ш. После чего бандиты покинули место, разъехавшись в разные места. К примеру, Александр Л. пытался скрыться в Кизеле, где был задержан бойцами спецназа.