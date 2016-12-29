В Прикамье завершено расследование гибели парашютиста-спасателя

В Гайнском районном суде начался процесс по делу о смерти сотрудника ФБУ «Авиалесохрана» во время тренировочного прыжка с парашютом. Обвиняемым по делу является 49-летний инструктор ведомства Валерий А.

Сам несчастный случай произошел в поселке Гайны 6 мая 2016 года. В этот день самолет авиалесохраны вылетел, чтобы провести тренировки для спасателей. У одного из прыгающих, 27-летнего Ивана Л., не раскрылся парашют, и он разбился. По данному факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого длилось более семи месяцев. К слову, разбившийся парашютист не должен был находиться на борту самолета в тот день: тренировка проходила для сотрудников Гайнского подразделения Авиалесохраны, а Иван работал в Москве. По данным следствия, инструктор пренебрег нормами безопасности, а также не проверил экипировку парашютистов, что и стало причиной гибели его столичного коллеги.

49-летнему инструктору Авиалесохраны Валерию А. предъявлено обвинение по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.