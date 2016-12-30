В Перми подведены итоги конкурса «Человек года – 2016»

30 декабря радиостанция «Эхо Перми» объявила победителей в своем традиционном ежегодном конкурсе.
В этом году победителей выбирали по семи номинациям. Голосование проводилось на сайте издания, в нем приняло участие около 3 тысяч человек.
В номинации «Политика» больше всего голосов набрал депутат Законодательного собрания Пермского края Егор Заворохин. Участником конкурса он стал в связи с победой на довыборах во 2-ом округе.
В номинации «Экономика» победила директор Пермского филиала НИУ ВШЭ Галина Володина. Ее заслугой в этом году стало создание в регионе современной системы экономического образования.
Победителем в номинации «Общественная жизнь» стала один из руководителей организации защиты прав животных «За защиту Зверей» Галина Ситникова.
Бесспорными лидерами в номинации «Культура» стали Теодор Курентзис и Надежда Павлова, художественный руководитель и солистка Пермского театра оперы и балета, получившие в этом году премию «Золотая маска».
В номинации «Спорт» уверенную победу одержал инструктор по спорту пермского «Завода минеральных удобрений» Михаил Шафранов.
Традиционно одними из главных номинаций конкурса были «Человек П+», где победил врач баскетбольного клуба «Парма» Андрей Буторин, спасающий жизни людей во время перелетов команды. Человеком «П» со знаком «минус» третий год подряд стал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Конкурс по выбору руководителей лечебных учреждений проводился в связи с их реорганизацией.
Приглашение в суд в качестве ответчицы стало для Ольги К. неожиданностью. Ее мама умерла еще в 2013 году, а через два года ПАО «Сбербанк России» потребовал от дочери более 2 миллионов рублей.
Экономисты ПГНИУ подсчитали стоимость новогодней продуктовой корзины в Перми.