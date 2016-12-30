В Перми подведены итоги конкурса «Человек года – 2016»

30 декабря радиостанция «Эхо Перми» объявила победителей в своем традиционном ежегодном конкурсе.

В этом году победителей выбирали по семи номинациям. Голосование проводилось на сайте издания, в нем приняло участие около 3 тысяч человек.

В номинации «Политика» больше всего голосов набрал депутат Законодательного собрания Пермского края Егор Заворохин. Участником конкурса он стал в связи с победой на довыборах во 2-ом округе.

В номинации «Экономика» победила директор Пермского филиала НИУ ВШЭ Галина Володина. Ее заслугой в этом году стало создание в регионе современной системы экономического образования.

Победителем в номинации «Общественная жизнь» стала один из руководителей организации защиты прав животных «За защиту Зверей» Галина Ситникова.

Бесспорными лидерами в номинации «Культура» стали Теодор Курентзис и Надежда Павлова, художественный руководитель и солистка Пермского театра оперы и балета, получившие в этом году премию «Золотая маска».

В номинации «Спорт» уверенную победу одержал инструктор по спорту пермского «Завода минеральных удобрений» Михаил Шафранов.

Традиционно одними из главных номинаций конкурса были «Человек П+», где победил врач баскетбольного клуба «Парма» Андрей Буторин, спасающий жизни людей во время перелетов команды. Человеком «П» со знаком «минус» третий год подряд стал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.