В Перми постояльцы гостиницы задыхаются от запаха аммиака

В редакцию «МВ» обратилась жительница Мотовилихинского района, которой пришлось вызывать скорую из-за отравления химикатом.

По словам обратившегося, 30 декабря ей стало плохо: закружилась голова, появилось чувство сильной усталости, рвота. Женщина объясняет свое недомогание отравлением аммиаком. Проживает она территории производственной базы на улице Соликамская, здесь же располагаются коммерческие бани и гостиница. Как выяснилось, накануне управляющий базы привез сюда цистерну с аммиаком. Возможно, в емкости произошла течь и жидкость вылилась наружу, что и повлияло на состояние живущих, работающих и отдыхающих здесь людей.

— Я обратилась в МЧС и Роспотребнадзор, но выезжать ко мне эти службы отказались, — заявила она в беседе с «МВ».

В настоящее время женщину обследуют врачи, решается вопрос о ее госпитализации.