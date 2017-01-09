«Дикой автоледи» не удалось смягчить приговор суда

9 января Ленинский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу скандально известной Анны Ефимовой на предыдущее решение, согласно которому ей предстоит отбывать наказание в колонии-поселении.

Решение о наказнии нарушительницы порядка в виде реального срока оставлено в силе. Напомним, 15 ноября мировой суд Ленинского района удовлетворил ходатайство прокуратуры о замене скандально-известной пермячке Анне Ефимовой ограничения свободы на колонию-поселение.

Гособвинение представило доказательства того, что девушка не соблюдала положенный ей режим. В частности, по данным прокуратуры, она в нарушение правил покидала свое жилье ночью, а также вовремя не являлась в уголовной инспекцию. Судья приняла сторону прокуратуры и назначила Анне Ефимовой наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца 20 дней в колонии-поселении.

— Не дождутся! — заявила тогда она в беседе с «МВ».

Анна Ефимова «прославилась» в мае этого года 2015 года, когда избила женщину на глазах ее детей прямо в центре Перми – видеозапись инцидента попала в сеть. Позже выяснилось, что 17 мая «дикая автоледи» напала на водителя отечественной легковушки. На кадрах, снятых камерой уличного наблюдения видно, как девушка садится в свою машину и пытается выехать из парковочного кармана. Однако в это время здесь остановился на красный сигнал светофора автомобиль «Лада». Столкновения избежать удалось, но девушка выскочила из-за руля и набросилась на молодого парня.