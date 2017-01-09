В Перми 10-летний мальчик спрыгнул с железнодорожного моста

Инцидент произошел на станции Голованово. Школьник решил показать свою смелость друзьям и спрыгнул с моста на поезд.

Как сообщают в транспортной полиции, мальчика заметил бригадир пути. Ему показалось, что ребенок упал с железнодорожного моста прямо на вагон, о чем он сразу же сообщил диспетчеру. На место выехали скорая помощь и правоохранители.

По предварительным данным, мальчик и ещё три его друга гуляли недалеко от железнодорожной станции, затем через железнодорожный мост пошли к гаражам, чтобы с них прыгать в сугробы. Проходя по мосту, один из друзей решил проявить «смелость» и прыгнул с железнодорожного моста на вагон грузового поезда, стоящего прямо под мостом на третьем пути железнодорожной станции Голованово. После прибытия на место происшествия кареты скорой помощи «смелый» малолетний был доставлен в одну из больниц с первоначальным диагнозом – сотрясение головного мозга и рана на ушной раковине.