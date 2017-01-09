В Перми продавец игрушек осуждена за подделку больничного

9 января Мотовилихинский районный суд вынес обвинительный приговор 22-летней пермячке, работавшей продавцов в одной из федеральных торговых сетей, специализирующихся на продаже детских товаров.

Как рассказали «МВ» в прокуратуре Мотовилихинского района, девушка, прогуляв свои рабочие смены, заявила начальству, что находилась на больничном. При этом, за помощью она обратилась к людям, подделывающим документы, которые ей и продали липовую справку из медучреждения. В свою очередь, работодатель усомнился в правдивости данного документа и отправил его в полицию. Правоохранители, проведя соответствующую проверку, выяснили, что документ является фальшивым.

Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа суммой в 20 тысяч рублей.