В пермской больнице скончался водитель автобуса, в котором разбились нефтяники

После аварии под Чернушкой мужчина находился в реанимационном отделении МСЧ 9 краевой столицы. Против него было возбуждено уголовное дело, но, не приходя в сознание, подозреваемый скончался.

Как сообщат телеканал «СТС ВеЧер», в настоящее время врачи борются за жизни еще двух человек, пострадавших в том ДТП: водителя грузовика КамАЗ и женщины, ехавшей в автобусе. Напомним, инцидент произошел утром 15 декабря в Чернушинском районе, около деревни Деменево. По словам очевидцев, корпоративный автобус врезался в перевернутый на автотрассе КамАЗ. В аварии погибли 3 человека, еще шестерых с различными травмами доставили в больницу.