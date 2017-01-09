В Прикамье сгорел дом для посетителей колонии строгого режима

Инцидент произошел в ночь на 9 января в поселке Красный Берег Соликамского района, загорелось здание, в котором останавливаются приезжающие на свидания к осужденным, отбывающим наказание в колонии строгого режима ИК-5.

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании деревянного здания на улице Таежная поступило в дежурную часть в 3:19.

«К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 33 человек личного состава и девяти единиц техники. В 3:30 пожар был локализован, а в 3:35 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 450 кв. метров», ― сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в ГУФСИН объяснили, что здание использовалось в качестве гостиницы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В настоящее время, выясняются обстоятельства произошедшего.