Центробанку поручено разработать меры удешевления кредитов для регионов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ, главам регионов и Центральному банку России принять меры по сокращению дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на них.

Согласно поручению главы государства, до 1 марта ЦБ РФ должен проанализировать формирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым регионам, и разработать меры, направленные на их снижение.

Ранее с инициативой по снижению ставок выступал депутат Государственной Думы от Пермского края Дмитрий Скриванов.

— Пермский край, развитый индустриальный регион, являясь потребителем заемного ресурса, точно так же заинтересован в снижении ставки. Он привлекает деньги у банков, а они в свою реальную ставку закладывают и ключевую ставку ЦБ, и риски, и управленческие расходы, что в сегодняшних условиях существенно увеличивает стоимость обслуживания кредита, взятого на покрытие бюджетного дефицита, — заявлял Дмитрий Скриванов при обсуждении Единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов.

Депутат отмечал, что только в 2017 году Пермский край на обслуживание государственного долга потратит 2,5 млрд рублей.

При этом, исполнительные власти должны разработать методику оценки потенциальных налоговых и неналоговых доходов регионов и новый механизм предоставления регионам беспроцентных займов из федерального бюджета для финансирования их расходных и долговых обязательств.

В свою очередь, главы субъектов начиная с этого года обязаны формировать долговую политику своих регионов с учетом активного использования государственных ценных бумаг и минимизацией привлечения коммерческих кредитов.

— Абсолютно согласен с этим распоряжением Президента. Еще в 2013 году, когда правительство Пермского края предложило начать масштабные заимствования с целью финансирования дефицита бюджета края, мы говорили о том, что необходимо рассмотреть возможность выпуска государственного облигационного займа. Но край пошел по пути дорогих коммерческих кредитов, и в результате сегодня региональный минфин планирует долг в размере 49 млрд рублей, — объяснил Дмитрий Скриванов в беседе с «КП-Пермь».