В Перми из-под стражи сбежал подозреваемый в особо тяжких преступлениях

Пермские правоохранители занимаются поисками 27-летнего Марка Голдина, сбежавшего от них на улице Пушкарская.

По сообщению полиции, беглец подозревается в особо тяжких преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средство) и 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств). Побег из-под стражи был совершен утром 5 января. По данным «МВ», особое внимание силовиков в поисках сбежавшего уделяется вокзалам и аэропортам Пермского края и соседних регионов.

При этом, как объяснили «МВ» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в розыск беглец не объявлен.

Всем, кому известно местонахождение скрывшегося преступника сообщить по телефонам группы розыска: 8-912-78-07-104, 8-902-47-10-397.

Приметы: на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост около 180, волосы короткие русые, глаза серого цвета.

Был одет: черная крутка, синие джинсы, синие ботинки на шнуровке.

Особые приметы: травмированный правый глаз – ярко выраженное косоглазие, может использовать для передвижения заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.