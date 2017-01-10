В Перми возбудили уголовное дело об убийстве московского предпринимателя

Правоохранители продолжают поиски пропавшего полгода назад 43-летнего столичного бизнесмена Ильи Носкова. В Пермь мужчина приехал по делам.

Как сообщают в СУ СКР по Пермскому краю, вечером 26 августа 2016 года Илья Носков вошел в здание «Бизнес галереи», после чего пропал. По факту исчезновения бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 210-99-49, 8-922-24-10-100 или 02. Анонимность обращения гарантируется.