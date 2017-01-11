Дембеля, подозреваемого в убийстве и изнасиловании выпускницы, будут судить присяжные

11 января в Пермском краевом суде прошло заседание, на котором обвиняемый в особо тяжком преступлении выступил с ходатайством о том, чтобы решение о его виновности принимала коллегия присяжных.

Шокирующее убийство произошло в селе Частые 17 июля 2016 года. По версии следствия, 18-летняя выпускница местной школы Любовь Х. вечером находилась в кафе с друзьями. Когда она собралась домой, ее вызвался проводить 19-летний Эдуард Г., недавно вернувшийся из армии. Но до дома девушка не дошла, а весь следующий день ее поисками занялись полиция и волонтеры. Тело Любови, засыпанное ветками, было найдено в парке. Экспертиза показала, что девушку изнасиловали, после чего задушили.

Под подозрение следователей попал Эдуард, провожавший ее в день убийства. Его вскоре задержали, а затем арестовали. На одном из допросов у правоохранителей молодой человек признался в содеянном и написал явку с повинной.

При этом, родственники убитой не верят в виновность Эдуарда. По мнению матери Любови, с ее дочерью расправился сын частинского криминального авторитета, а Эдуарда заставили взять вину на себя. Более того, женщина заявляет, что в СИЗО на молодого человека оказывается давление, поэтому он на себя наговаривает.

На первом судебном заседании Эдуард выразил желание о том, чтобы для решения его судьбы были собраны присяжные, чем и займутся участники процесса в ближайшее время.