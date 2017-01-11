Министерство обороны взыскало с ПАО «Мотовилихинские заводы» 81 миллион рублей

Военные смогли доказать в арбитражном суде факт неосновательного обогащения пермского предприятия.

Согласно позиции истца, при изготовлении военной техники завод использовал более дешевые материалы, чем предусмотрено условиями контракта. Поэтому предприятие должно возместить заказчику разницу в 81 миллион рублей. Отметим, что, согласно договору, ПАО «Мотовилихинские заводы» изготовило для министерства обороны 36 боевых машин 2Б17М реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» общей стоимостью в 1 миллиард 78 миллионов рублей, но реальная цена, по мнению военных, составила 930 миллионов рублей. После предъявления военными своих претензий руководство пермского оборонного завода вернуло заказчику 66,8 миллионов рублей, что, впрочем, не решило вопроса. Оставшиеся деньги заказчику пришлось требовать через суд.

25 ноября 2016 года столичный арбитражный суд посчитал доводы минобороны обоснованными и удовлетворил иск. С решением суда ответчики не согласны – 9 января этого года ими подана апелляционная жалоба, которая, возможно, будет рассмотрена в Девятом арбитражном апелляционном суде.