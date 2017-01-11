В Прикамье начался суд над многодетной матерью, случайно убившей своего ребенка

В Верещагинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о гибели полуторамесячного мальчика.

Как рассказали «МВ» в прокуратуре Верещагинского района, женщина положила младенца с собой на ночь, чтобы накормить грудью. После того, как сытый малыш уснул, мать тоже погрузилась в сон. В какой-то момент она навалилась на мальчика и перекрыла ему дыхательные пути, отчего тот скончался. По факту смерти новорожденного возбудили уголовное дело.

11 января женщине предстоит выступить в суде и рассказать об обстоятельствах произошедшего участникам процесса. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что семья является многодетный, погибший был шестым ребенком.