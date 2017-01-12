И.о. минспорта Пермского края стала фигурантом судебного разбирательства

Елена Костина, возглавляющая региональное министерство физической культуры, спорта и туризма, привлечена в качестве ответчика по делу о нарушении условий предоставления субсидий.

Как рассказали «МВ» в Контрольно-счетной палате Пермского края, поводом для возбуждения административного дела в отношении высокопоставленной чиновницы стало выделение бюджетных денег краевой Федерации лыжных гонок. Но в результате проверки, проведенной КСП, выяснилось, что средства были выделены незаконно. Елена Костина, занимавшаяся оформлением документов по субсидиям, нарушила условия, обусловленные законодательством. В частности, минспорт не имел права давать деньги спортивной организации в случае, если у той имеются задолженности. Тем не менее, чиновница распорядилась выделить средства лыжникам-должникам.

Рассмотрение данного дела состоится в Ленинском районном суде 12 января.

Отметим, что, по информации радиостанции «Эхо Перми», 11 января Елена Костина написала заявление об увольнении. Источники называют причинами ухода замминстра неразбериху в региональном правительстве, неясность с будущим арестованного Павла Ляха (бывший министр спорта Пермского края, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями) и психологическую усталость.

По другим данным, чиновницу попросили уйти, так как Елена Костина отказалась подписывать «задним числом» документы о сдаче в эксплуатацию крытого футбольного манежа «Пермь Великая», который чиновники правительства края собирались официально сдать в декабре 2016 года.