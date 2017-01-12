Министра культуры Пермского края привлекут к административной ответственности

Ленинский районный суд рассматривает дело в отношении главы пермского минкульта Игоря Гладнева, подозреваемого в нарушениях антимонопольного законодательства при проведении четырех городских фестивалей.

Как рассказали «МВ» в региональном УФАС, в действиях руководителя Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края присутствуют факты нарушений закона. В частности, минкульт незаконно наделил КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» функциями и правами органа государственной власти при организации и проведении культурно-досуговых мероприятий: Фестиваля «Белые ночи-2014 в Перми», а также Фестиваля уличных театров, Фестиваля современного искусства «Живая Пермь, Международного джазового фестиваля «Джаз-лихорадка».

— КГАУ — автономное учреждение. Организация фестивалей — обязанность Минкульта. Вместо того, чтобы самим организовывать фестиваль министерство передает деньги автономной организации, которая, в свою очередь, не занимается самостоятельным проведением фестиваля, а привлекает сторонние организации для этого и распределяет среди них бюджетные средства. Позиция УФАС заключается в том, что эти действия должен выполнять сам Минкульт, а не распределять их через посредника в лице автономного учреждения, — прокомментировали ситуацию в антимонопольном ведомстве.

11 января рассмотрение этого дела должно было начаться в ленинском районном суде, но процесс отложили, так как ожидается решение Арбитражного суда по этому же вопросу.