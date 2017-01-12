Пермские энергетики незаконно взимали с потребителей двойную плату за работу ремонтных бригад

Семнадцатый арбитражный суд Пермского края признал законным решение антимонопольной службы о включении филиалом «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» в стоимость услуги по временному отключению потребителей затрат на оплату труда своих сотрудников.

Как сообщают в УФАС по Пермскому краю, основанием для возбуждения дела послужило заявление одной из пермских управляющих компаний. Организации потребовалось на время отключить электроэнергию на своем объекте. «Пермэнерго» направил на объект свою бригаду, которая произвела выключения и включение рубильника, а затем выставило счет на 2 212 рублей. Антимонопольная служба установила, что 39% этой суммы составляет оплата работы штатных сотрудника предприятия. При этом оплата труда этих работников уже включена в тариф на передачу электроэнергии.

— Такие действия недопустимыми, так как имеется факт злоупотребления доминирующим положением со стороны «Пермэнерго». Организации выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу по временному отключению/подключению потребителей, — объяснили в антимонопольном ведомтсве.