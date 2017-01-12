В Перми убийца, расправившись с жертвой, выпрыгнул в окно

Жертвой преступника стала 59-летняя хозяйка квартиры, в которой тот снимал комнату.

Как рассказали «МВ» в Следственном отделе Дзержинского района СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 5 июня 2016 года. В вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома в микрорайоне Данилиха 59-летней женщине неизвестным преступником нанесены множественные ножевые ранения. Соседи пострадавшей пенсионерки объяснили прибывшим на место полицейским, что, услышав ее крики, стали стучать в дверь. Это, по всей видимости, спугнуло убийцу, и он выпрыгнул в окно, после чего пустился в бега. Вскоре подозреваемый был задержан и арестован. На одном из допросов у следователя он признался в содеянном, написав явку с повинной.

Им оказался 26-летний уроженец Кишертского района, приехавший в краевую столицу на заработки. В Перми он устроился охранником в магазин и снял комнату у своей будущей жертвы. Впрочем, через какое-то время молодой человек переехал в другое жилье, но ключи от квартиры сохранил. Ими он и воспользовался в день кровавой расправы. Как потом объяснял подозреваемый, ему нужны были деньги на покупку выпивки. К слову, через неделю молодой человек должен был отметить свой день рождения. Открыв дверь своими ключами, он проник в квартиру стал искать, чем можно обогатиться. На шум вышла хозяйка, тогда он напал на нее и стал наносить удары ножом. А услышав настойчивый стук соседей в дверь, сбежал через окно.

К счастью, врачам удалось спасти жизнь пенсионерки, но ее здоровью был нанесен серьезный урон.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статьям «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», а также «Покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений». В настоящее время дело рассматривается в Дзержинском районном суде.