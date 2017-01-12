В Прикамье экс-глава поселения признан виновным в хищениях и служебном подлоге

Осинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главе Малоусинского сельского поселения Еловского района Геннадию Корепанову, подделавшему решение местного Совета депутатов о премировании в честь различных профессиональных праздников.

По версии следствия, коррупционное преступление было совершено Корепановым не только ради собственного обогащения, но и для создания у подчиненных положительного имиджа о себе, а также желания заручиться их поддержкой в дальнейшем – выдавать дополнительные премии в честь праздников он распорядился и себе, и сотрудникам возглавляемой им администрации. Для того, чтобы осуществить это, он подделал решение «О денежном содержании муниципальных служащих администрации», принятое Советом депутатов Малоусинского сельского поселения. В документ он внес дополнительный пункт о выделении этих премий.

В результате соответствующей проверки правоохранители выявили данную махинацию и возбудили уголовное дело, а Геннадию Корепанову назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. В суде чиновник, подозреваемый в коррупционном преступлении, признал свою вину в полном объеме и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

11 января Осинский районный суд признал бывшего главу поселения виновным. Он приговорен к штрафу в 40 тысяч рублей, а также лишению права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех с половиной лет. Приговор в законную силу еще не вступил.