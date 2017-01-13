Банк, требовавший с дочери умершей клиентки более 2 млн рублей, умерил свои аппетиты

13 января в Ленинском районном суде прошло первое заседание по делу о взыскании ПАО «Сбербанк России» с жительницы Перми Ольги К. неустойки за невыплаты по кредиту ее умершей матерью.

Как стало известно «МВ», в суде представители финансового учреждения отказались от предыдущего искового требования, предложив заключить мировое соглашение. При этом, сумма требований банка к ответчице снизилась в четыре раза: с 2,1 миллиона рублей до 492 тысяч рублей.

Напомним, в феврале 2012 году банк выдал 68-летней пермячке Валентине С. потребительский кредит на сумму 500 тысяч рублей. Расплатиться по этому кредиту пенсионерка обязана была в течении пяти лет. Но через полтора года, в августе 2013 года, женщина умерла. Обязанности по погашению долга должны были лечь на плечи ее пожилого супруга, выступавшего при заключении кредитного договора поручителем. Но в силу своей немощности (мужчина является инвалидом, и, по словам родственников, большая часть его пенсии уходит на покупку лекарств, а иного источника дохода у него нет) выплачивать деньги банку пенсионер был не в состоянии. К тому же, по данным Сергея Калкатина, юриста, представляющего интересы пенсионера, тогда банк и не стал предъявлять никаких требований к старику. Не беспокоили по этому вопросу сотрудники финансового учреждения и во время вступления в наследство Ольгой К., дочерью умершей.

Стоит отметить, что на момент смерти Валентины С. ее задолженность составляла около 370 тысяч рублей. При этом, на других счетах в этом же банке у нее хранились более 760 тысяч рублей.

— В банке по каким-то причинам предпочли подождать еще два года, и обратиться на наследницу с исковым требованием в суд. В иске уже была заявлена неустойка в размере более 1,7 миллиона рублей, а общий долг, согласно требованию, составил более 2,1 миллиона рублей, — рассказал в беседе с «МВ» юрист Сергей Калкатин.

Адвокат также заявил, что в данной ситуации нарушены права наследницы.

— Почему банк не заявился как кредитор в момент вступления в наследство? Во-первых, на счетах имелась сумма, превышающая сумму долга. А во-вторых, наследник имеет право отказаться от наследства, если у наследодателя имеются долги, но финансовое учреждение об этом ей не сообщило, — объяснил юрист.

В свою очередь, Сбербанк тогда прокомментировал ситуацию следующим образом: «В соответствии со статьей 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследники отвечают по обязательствам наследодателя в размере стоимости принятого ими наследственного имущества. Если наследники не намерены отвечать по обязательствам наследодателя, то по истечению необходимого срока вступления в права наследования в соответствии с законодательством РФ банком инициируется взыскание задолженности в судебном порядке».