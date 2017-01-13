Министру спорта Пермского края Павлу Ляху смягчили условия ареста

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката высокопоставленного чиновника, подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями, о более мягких условиях домашнего ареста.

По данным «Ъ», согласно новому решению суда, теперь Павлу Ляху увеличено время ежедневных прогулок с одного часа до двух. Также разрешено в это время посещать магазины, аптеки, прачечные и парикмахерские.

Напомним, Павел Лях был задержан сотрудниками краевого УФСБ 4 октября. Глава краевого Минспорта подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он подписал акт приемки работ по реконструкции стадиона «Динамо» в центре Перми, стоимость которых была завышена.

Следствие полагает, что тем самым он способствовал совершению мошенничества, по делу о котором в июне был арестован бывший заместитель Ляха Руслан Садченко. По версии следствия, Садченко действовал в группе с двумя бизнесменами, работавшими подрядчиками на реконструкции стадиона — Дмитрием Перфильевым и главой Александром Тарховым. Сумма ущерба оценивается в 13,8 млн руб. при общей стоимости работ 45,5 млн руб. Как сообщало «МВ» ранее, в ходе допроса Павел Лях дал показания против Садченко и Перфильева.