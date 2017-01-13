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13.01.2017
В Перми осудили полицейского, похитившего при обыске более 600 тысяч рублей

Индустриальный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю оперативной группы по противодействию незаконному обороту наркотиков отдела уголовного розыска отдела полиции Индустриального района.

Как сообщают в СУ СКР по Пермскому краю, в январе 2016 года 30-летний правоохранитель уничтожил подлинный протокол обыска и изготовил новый, куда умышленно не внес сведения об изъятии денежных средств в сумме 630 тысяч рублей, 500 евро и 102 доллара США. А затем полицейский убедил других участников следственных действий поставить свои подписи под вновь изготовленным процессуальным документом.

Судья, выслушав доводы сторон, лишил виновного звания капитана полиции, и приговорил к 9 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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