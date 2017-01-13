В Прикамье не работает спортивный объект, торжественно открытый полгода назад

Проблемная ситуация складывается вокруг спортивного зала в Кочево. В сентябре 2016 года населению сообщили об его открытии, но занятия там до сих пор не проводятся.

Как сообщают в пермском ОНФ, данный спортивный зал является «строительным полуфабрикатом». Объект открыли, но там имеются многочисленные недоделки. В новом здании пахнет сыростью, на деревянном полу стоят лужи, металлические конструкции на стенах и потолке покрылись ржавчиной, не работает вентиляционная система, должным образом не выполнена теплоизоляция стен. Материалы проверки переданы в надзорное ведомство. Теперь уже проверка ведется и в отношении бывших чиновников местной администрации. Причем деньги были перечислены подрядчику полностью еще до ввода здания в эксплуатацию.

После обследования здания активисты Народного фронта провели совещание, на котором присутствовали представители министерства строительства Пермского края и межмуниципального отделения МВД России «Кочевский», подрядчик, председатель земского собрания, глава Кочевского района и его предшественник, при котором возводился объект.

«Это типичный «строительный полуфабрикат», когда бюджетные деньги, а это почти 30 млн руб., потрачены, а объект не функционирует. В новом спортзале есть игровой зал для волейбола и баскетбола вместимостью до 60 человек, душевые комнаты, отдельные раздевалки, тренерская и инвентарная комната. Но он не эксплуатируется и недоступен ни для детей, ни для спортсменов, ни для молодежи села Кочево. Школьники вынуждены заниматься физкультурой в тесном непроветриваемом полуподвальном помещении по четыре класса одновременно», – отметила сопредседатель пермского штаба ОНФ Дарья Эйсфельд.

Выслушав мнение сторон, она заметила, что из-за недоработок подрядчика и чиновников не должны страдать люди.

«В декабре 2016 г. внесены изменения в Градостроительный кодекс, в соответствии с которыми осуществление госнадзора за строительством объектов за счет бюджетных средств является обязательным. Поэтому мы рекомендовали министерству строительства Пермского края взять на контроль данный объект, а также дать оценку техническому состоянию объекта и возможности его дальнейшей эксплуатации. Администрации района совместно с подрядчиком предложено подготовить согласованный и подписанный сторонами график устранения допущенных при строительстве нарушений и недоделок. Исполнение данных рекомендаций взято региональным штабом ОНФ на контроль», – сообщила Эйсфельд.

В конце января на площадке регионального отделения Народного фронта в Пермском крае состоится повторное совещание по проблеме спортивного зала в Кочево. В ходе встречи планируется заслушать результаты доследственной проверки по факту выявленных нарушений строительства объекта, ознакомиться с экспертным заключением министерства строительства и обсудить график работ по устранению нарушений.