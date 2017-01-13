За невыплату зарплаты инвалидам пермскому коммерсанту грозит до 3 лет лишения свободы

47-летний директор коммерческой фирмы обвиняется в том, что не платил работникам более двух месяцев.

Как сообщили в СУ СКР по пермскому краю, предприниматель, несмотря на имеющуюся финансовую возможность, с осени 2015 года до лета 2016 года умышленно не выплачивала заработную плату троим работникам. Все потерпевшие являются инвалидами, выполняли трудовую функцию на дому. Общая сумма задолженности составила 74 тысячи рублей. Первоначально обвиняемая своей вины не признавала, ссылаясь на отсутствие денежных средств, достаточных для выплаты заработной платы. Следствием выполнена кропотливая работа по сбору доказательств, в том числе проведены обыски, обнаружена и изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности, сведения о которой не были отражены в бухгалтерской отчётности. Было допрошено более 50 контрагентов, которые подтвердили оплату оказанных услуг наличными денежными средствами. Под весом неопровержимых доказательств директор организации вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, и задолженность по заработной плате погасила.

Тем не менее, дело будет направлено в суд на рассмотрение по существу.