ОАО «Ростелеком» могут внести в реестр недобросовестных поставщиков

Соответствующее заявление в настоящее время рассматривается пермскими антимонопольщиками в связи многочисленными недостатками при реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

Как сообщают в УФАС Пермского края, заявление о включении ОАО «Ростелеком» в реестр недобросовестных поставщиков поступило в ведомство от ГКУ «Гражданская защита», которое указало, что 12 декабря 2014 года «Ростелеком» выиграл электронный аукцион на выполнение этих работ, получив контракт стоимостью 84,4 млн рублей. Организация закончила исполнение контракта в октябре 2015 года. Однако по результатам проверки заказчик выявил многочисленные недостатки выполнения работ. Например, «Ростелеком» не организовал стык с межрегиональной системой оповещения, а монтаж оборудования был выполнен с нарушениями проекта. Подрядчику неоднократно предоставлялось время для устранения недостатков, но в конечном счете заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.