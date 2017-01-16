Показатель заболеваемости гриппом в Перми превысил эпидемический порог на 85%

Пермский Роспотребнадзор опубликовал данные по числу заболевших на прошлой неделе ОРВИ и гриппом в регионе.

По данным ведомства, с 9 по 15 января в Пермском крае зарегистрировано 31199 случаев гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 119,4 на 10 тысяч населения. Это превышает эпидемический порог на 64,1%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. Госпитализировано в медицинские организации 740 человек, в том числе 617 детей.

В свою очередь, В Перми ОРВИ и гриппом заболело 14796 человек, показатель заболеваемости составил 138,9 на 10 тысяч населения, что превышает эпидемический порог на 85,5%.

По данным лабораторного мониторинга, за прошедшую неделю, наряду с вирусами негриппозной этиологии активно циркулируют вирусы гриппа А (H3N2).