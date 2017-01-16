В Перми осужден бизнесмен, незаконно получивший от налоговой 18 млн рублей

16 января Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 40-летнему Вячеславу К., учредившему порядка 70 юридических лиц для похищения денег из бюджета.

Как сообщили «МВ» в Пермской краевой прокуратуре, судья приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. В зале суда предприниматель был взят под стражу.

Напомним, бизнесмену было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». По версии следствия, Вячеслав К. учредил порядка 70 юридических лиц, оформив их на своих людей. А затем создал видимость их взаимодействия между собой. Согласно материалам дела, одни его фирмы покупали машины, приборы, оборудование у других его компаний. Для этого оформлялись фиктивные документы, в реальности же никаких сделок купли-продажи не осуществлялись – все было только на бумаге. Эти махинации проводились для того, чтобы собрать необходимый пакет документов для подачи его в налоговое ведомство. Целью являлся возврат НДС. По всей видимости, документы оформлялись аккуратно и надлежащим образом, не вызвав у сотрудников ИФНС подозрений, в связи с чем на счета фирм Вячеслава К. поступали бюджетные средства. В настоящее время в деле фигурируют три таких эпизода, совершенные еще в 2010 году, общая сумма ущерба бюджету от действий бизнесмена составила около 18 миллионов рублей. Поступавшие на счета деньги Вячеслав К. обналичивал и тратил на свои личные нужды.

Задержан подозреваемый был в ноябре 2016 года, тогда же ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Впрочем, уже через полгода его выпустили из СИЗО под домашний арест. Отметим, что в деле фигурируют 130 свидетелей, большинство из которых в тот период формально занимали должности в подставных фирмах Вячеслава.

Прокурор отдела гособвинителей Пермской краевой прокуратуры Александр Утемов попросил для обвиняемого наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также назначить ему штраф в 1 миллион рублей.

В суде бизнесмен раскаялся и признал свою вину полностью.

— Я не мог предположить, что все станет так тяжело, — сказал он во время своего последнего слова.