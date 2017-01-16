В Прикамье обнаружили мед, в который подмешивали антибиотики

Инспекторы Россельхознадзора исследовали мед, продаваемый на территории Пермского края. Выяснилось, что для лучшего товарного вида некоторые производители добавляют туда лекарственные препараты.

Как сообщают в ведомстве, из 35 проб – в 6 находились лекарства. В частности, в меде были обнаружены такие препараты, как метаболит фуразолидона, метронидазол, гидроксиметронидазол, нитрофураны и их метаболиты.

— Антибиотики в мед могут примешивать для того, чтобы сохранить товарный вид мёда и избежать его сбраживания. Также появление тетрациклина в меде может выявляться после лечения пчел препаратом, содержащим антибиотик. Это может привести к тому, что полезный продукт превращается в опасный. Длительное его употребление ведет к дисбактериозу желудочно-кишечного тракта, ослаблению иммунитета. Нитрофураны — группа лекарственных средств, эффективных против антибиотико- и сульфаниламидоустойчивых штаммов возбудителей. Метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, подавляют активность ферментов, вызывают кардиомиопатию, что приводит к сердечной недостаточности, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию и обладают гепатотоксическим действием, — объяснили в Россельхознадзоре.